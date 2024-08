LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | si sblocca l’Italia argento per Sioli nell’alto e bronzo per Disabato nella marcia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.57 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo una buona notte. 01.55 Per il resto, buonissimo risultato quello conseguito da Lorenza De Noni negli 800 metri femminili. L’azzurra ha strappato un più che discreto quinto posto. Nona piazza per Andrea Demontis nell’asta maschile, mentre Tommaso Franzé ha chiuso al 17mo posto la prova del decathlon. 01.53 Si chiude qui la quarta giornata deiU20 dileggera.dopo tre appuntamenti privi di grosse soddisfazioni ha finalmenteto il medagliere. Aldi Giuseppedi questo pomeriggio, è arrivato l’di Matteonel salto in alto, risultato tutto tranne che scontato alla vigilia.