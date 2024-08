L’America attende lo scontro Ora Harris converge al centro | | Un repubblicano con me

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Non ha brillato ma ha superato con sufficienza e una certa padronanza la prova delle telecamere della CNN. Kamalanella prima intervista che ha concesso dopo la nomination democratica insieme al suo vice Tim Walz, non ha fatto errori e soprattutto papere. Era in pratica il suo ’esame di guida’ a livello nazionale ed è riuscita a superarlo con un percorso netto, senza troppe contraddizioni nonostante da giorni la accusino di aver fatto una brusca sterzata al, abbandonando l’anima troppo liberal del partito dalla quale proveniva. Donald Trump ha definito immediatamente la sua prestazione "noiosa", ma non avendo trovato al momento nulla di più insultante, la sensazione è che Kamalarisulti per lui un bersaglio mobile che gli sta andando sottopelle. Lui continua a dire che non è seria ed è un bluff perché passa da una posizione all’altra.