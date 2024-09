La guerra a Gaza e la possibile pace nel Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 31 agosto 2024) Che cosa succede ae, più in generale, nel teatrorientale? Chiaramente, siamo arrivati a una fase meno specificamente bellica e più genericamente politica. Le azioni militari sono specifiche e mirate alla liberazione di ostaggi, alla distruzione di bersagli, al gioco del gatto col topo in cui Tsahal lascia che i miliziani di Hamas tornino nelle loro zone operative per colpirli e distruggere le infrastrutture e i depositi che restano. Ormai da marzo-aprile l’intensità degli attacchi israeliani è fortemente diminuita: acquisito il controllo diretto su gran parte della Striscia, le forze armate israeliane hanno adottato un approccio differente, riducendo grandemente la loro presenza in gran parte dell’area.