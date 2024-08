Kinetoscopio 133 anni fa veniva brevettata la famosa invenzione di Edison

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Nello spazio di Metropolitan Today di oggi, il 31 agosto 1891 Thomasbrevettava il, uno strumento precursore del famoso cinematografo dei fratelli Lumière.e il cinema delle origini, fonte analisisdigital.com.arNel diciottesimo e nel diciannovesimo era molto diffuso nelle feste del paese grazie ad operatori ambulanti un gigantesco strumento ottico chiamato Mondo nuovo che permetteva di vedere immagini statiche in cui alcune figure snodate attraverso dei fili potevano simulare il movimento nonché era possibile un’alternanza delle ambientazioni tra il giorno e la notte. Alla fine dell’800?, prima del cinematografo dei fratelli Lumière,intuì l’importanza di sfruttare le immagini in movimento al fine dell’intrattenimento. Per questo sviluppò nel 1888 con l’aiuto dell’operatore William Dickson il