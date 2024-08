Jurassic World Rebirth | al cast si aggiunge una star di Black Summer

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 31 agosto 2024)ha aggiunto Bechir Sylvain dialdel prossimo blockbuster. Variety ha riportato la notizia e proprio ieri la Universal ha dato ai fan un primo sguardo sul ritorno al mondo dei dinosauri. Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey erano tutti in primo piano nelle foto di presentazione per stuzzicare il pubblico prima ancora di un trailer. Gareth Edwards sarà l’uomo dietro la macchina da presa di. È il sogno di una vita per il regista, che non vede l’ora di iniziare a girare questo nuovo capitolo del franchise. Stavo per prendermi una pausa e ho iniziato a scrivere la mia prossima idea per un film e questo è l’unico film che mi avrebbe fatto lasciare tutto come un sasso e tuffarmi subito. AmoPark. Penso che il primo film sia un capolavoro del cinema.