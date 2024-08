Jurassic World | nuove foto e nuovo titolo del film del franchise

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Ildidella Universal Pictures e Amblin Entertainment ha ricevuto ilufficiale giovedì mattina, insieme a un paio diin anteprima. La pellicola, la cui uscita è prevista per mercoledì 2 luglio 2025, si intitolaRebirth. Con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali,Rebirth vede un team intrepido impegnato a correre per ottenere campioni di DNA dalle tre creature più colossali di terra, mare e aria. Cinque anni dopo gli eventi di– il dominio, l’ecologia del pianeta si è dimostrata ampiamente inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in isolati ambienti equatoriali con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali di quella biosfera tropicale detengono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità.