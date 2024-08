Inter-Atalanta 4-0 Lautaro Martinez come altri due | pagelle – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024)è finita 4-0. Vittoria schiacciante della squadra di Simone Inzaghi, con nessun giocatore sotto la sufficienza. Ledel Corriere dello Sport. Nota su. PRESTAZIONE TOP –è terminata 4-0. Un poker senza storia al Meazza, con i campioni d’Italia che hanno asfaltato gli ultimi campioni dell’Europa League. Prova disarmante sin dai primi minuti per i ragazzi di Simone Inzaghi, che non hanno dato tregua agli avversari orobici. Pronti-via e dopo dieci minuti, la Beneamata era già sul 2-0 con l’autorete di Djimsiti e la prodezza di Nicolò Barella. Poi nella ripresa, si è scatenato Marcus Thuram, autore di una doppietta (la seconda in questo avvio di stagione). Ledei nerazzurri di Milano sono ineccepibili: nessun giocatore giustamente sotto la sufficienza.