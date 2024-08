Inflazione al + 11% ad agosto aumentano i costi di trasporti e ristorazione

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di sabato 31 agosto 2024) Tra le ricadute dell’Federconsumatori stima un aumento di spesa annuo a famiglia pari a 346,50 euro L’adsegna un lieve calo, attestandosi all’1,1% su base annua. Una lieve decelerazione, trainata soprattutto dalla flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da -6% a -8,6%). Rallentano la loro corsa anche i prezzi dei servizi relativi all’abitazione (da +2,7% a +2,5%). Ad aumentare, invece, sono soprattutto idei beni energetici regolamentati (da +11,7% a +14%), nonché, non a caso, quelli connessi alle vacanze:+2,9% e+4,4%. Aumenti che hanno inciso in maniera notevole sulle scelte delle famiglie in tema di vacanze: il 41,3% degli italiani si è concesso una vacanza, ma all’insegna della prudenza e del risparmio.