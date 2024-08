Il piano della mobilità Treni speciali e navette per ’correre’ al circuito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024), parcheggi. Così la città accompagna i tifosi in autodromo. A disposizione dei 300mila appassionati attesi a Monza per il Gp ci sono 9mila parcheggi: 300 i posti nell’area ‘platino’ in via Grandi a Vedano, 1.900 nella ‘verde’ di via Parco e Madonna delle Nevi e via Sciavatera a Biassono, che prevede anche 60 posti per i camper; 100 posti al parcheggio ‘bianco‘ vicino al centro di Biassono, in via Trento e Trieste, mille nel ‘gold’ interno al Parco; 1.900 in quello ‘viola’, coperto, suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 1.300 in quello ‘marrone’ a Biassono e Vedano cui si aggiungono 110 posti per bus; 1.