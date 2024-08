Il Parco dello Stelvio sale in cattedra | da tutta Italia a lezione nei boschi il lupo osservato speciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Bormio (Sondrio) - Ilfa scuola, nel senso letterale della parola, per il terzo anno consecutivo infatti 25 studenti provenienti dahanno condiviso le loro attività di ricerca con escursioni tematiche ed esperienze in laboratorio. “Per il terzo anno consecutivo abbiamo organizzato ’Naturali incontri’ un’esperienza unica per confrontarci e scambiare idee sulle attività di ricerca - spiegano dal- Pur toccando tematiche diverse e svolgendosi in università differenti, le attività di studenti, tesisti, tirocinanti, dottorandi, e borsisti trovano un punto di incontro grazie al. Ma non solo, è anche un momento per conoscerci meglio, per creare legami che durano nel tempo e per tracciare insieme nuovi percorsi, dentro e fuori dal”.