Il nuovo Tinder? Non è sul web ma al supermercato | la tendenza Mercadona in Spagna

(Di sabato 31 agosto 2024) La Generazione Z spagnola si sta stancando delle app di incontri e del loro meccanismo ormai stantio di swipe e messaggi banali. A sorpresa, il, una nota catena di supermercati, è diventato ilpunto di ritrovo per i giovani single. L’idea nasce su TikTok, dove lasuggerisce di andare altra le 19 e le 20. Il segnale? Un ananas capovolto nel carrello come segnale per gli altri. Se qualcuno risponde allo stesso modo, basta far sbattere i carrelli per fare “match”.Leggi anche: Insalata pronta, è vero che non va rilavata? Tutto quello che c’è da sapere e le migliori al(VIDEO) Lavirale Questomodo di socializzare ha subito preso piede, attirando sempre più giovani che alnon vanno più solo per fare la spesa, ma per vivere un’esperienza sociale del tutto nuova.