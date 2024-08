Francesco Totti e la dedica pubblica a Noemi Bocchi ma prima l’incontro con Ilary Blasi | ecco le foto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di sabato 31 agosto 2024)continua a far parlare di sé non solo per la sua carriera leggendaria nel calcio, ma anche per la sua vita privata, che negli ultimi anni è stata al centro dell’attenzione mediatica. Dopo la fine del suo lungo matrimonio con, l’ex capitano della Roma ha trovato un nuovo equilibrio al fianco di. Recentemente, in occasione del 36esimo compleanno diha voluto esprimeremente il suo affetto con una dolcesu Instagram, accompagnata da alcuneche testimoniano la serenità e la complicità della coppia. Ma se da un latocelebra la sua nuova relazione, dall’altro non ha ancora completamente chiuso i conti con il passato. Infatti, il campione è ancora coinvolto in una complessa e delicata battaglia legale per il divorzio da, con cui ha condiviso quasi vent’anni di vita.