Festival di Venezia Brad Pitt arriva in Laguna con la fidanzata Ines de Ramon

(Di sabato 31 agosto 2024) I Brangelina continuano a brillare. Seppur non in coppia. Se Angelina Jolie ha aperto l’ultima edizione della Mostra del Cinema dipresentando il film Maria, nel terzo giorno della kermesse i riflettori sono invece puntati sul suo celebre ex marito.è infatti sbarcato al Lido in compagnia dellade, ed è atteso sul red carpet con l’amico George Clooney per l’anteprima del film Wolfs. L’arrivo dideAngelina Jolie ha incantanto ladiprestando il volto ad un’inedita Maria Callas nel biopic Maria diretto da Pablo Larrain. L’attrice si è mostrata emozionata ed elegante come sempre, ma ha calcato il red carpet in solitaria, non portando con sé neppure gli adorati figli.