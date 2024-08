F1 Max Verstappen tira a campare per non tirare le cuoia Red Bull in crisi con l’assetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Da quanto tempo non si vedeva una Redcosì in difficoltà come quella scesa in pista oggi a Monza? Il Drink Team è in pienae, per una volta, Maxnon è riuscito a fare la differenza. Vero che l’autodromo brianzolo tende a livellare i valori tra compagni di squadra, ma vedere l’olandese davanti a Sergio Perez di soli 40 millesimi è un’anomalia. Francamente non sarebbe cambiato granché, neppure se Super Max avesse fatto un miracolo. Il distacco accumulato da Lewis Hamilton, sesto in griglia, è di oltre mezzo secondo! Quanto avrebbe potuto concretamente limare il tre volte Campione del Mondo, con una magia? Verosimilmente non a sufficienza per migliorare la propria posizione. Il settimo posto rispecchia il valore del pacchetto. La ragione di questa difficoltà è legata al. Non c’è stato modo di trovare il modo migliore di far rendere al meglio la RB20.