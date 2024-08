Eccellenza Maceratese occhio alle ripartenze del Montefano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) "Ritengo che abbiamo lavorato bene e adesso dobbiamo farci trovare pronti iniziando le gare ufficiali". Nicolò De Cesare (nella foto assieme all’natore Matteo Possanzini), diesse della, guarda alla gara di domani15.30 a San Severino dove i biancorossi affronteranno ilche ha ufficializzato l’arrivo del jolly offensivo argentino Lionel Scocco, il classe 2008 è il nipote di Carlos Aquino che in maglia viola ha contribuito a scrivere belle pagine. "Ci attende una realtà – aggiunge – che da anni lavora bene. I viola hanno cambiato guida tecnica, ma hanno un’identità ben precisa per cui dovremo stare attenti a non subire lee a curare i particolari".