È ufficiale Andrea Kimi Antonelli al posto di Hamilton in Mercedes nel 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024)sarà al volante dellaa partire dal. Il 18enne bolognese è stato il prescelto per sostituire Lewis, che dal prossimo anno passerà alla Ferrari. Lo ha comunicato la scuderia tedesca con una nota. L’annuncio arriva dunque a Monza, dove il 18enne bolognese aveva debuttato in F1 appena poche ore fa nelle prove libere 1. Classe 2006,è attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 al volante della Prema. «È una sensazione incredibile essere annunciato come pilotaal fianco di George Russell, per il. Arrivare in F1 è un sogno che coltivo fin da quando ero bambino». Ha dettodopo l’annuncio. Sarà il primo pilotaitaliano dal 2021, ultima stagione di Antonio Giovinazzi alla Sauber Alfa Romeo.