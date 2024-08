Dengue a Padova secondo caso in due giorni | Rientrato in Italia con i sintomi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – A duedall’annuncio di undiad Abano Terme, si registra un nuovo contagio a: si tratta di una persona residente in via Petrarca, nel centro cittadino. A segnalarlo il Servizio igiene e sanità pubblica dell’Azienda Ulss 6 Euganea. Anche in questoil paziente è entrato in contatto con il virus all’estero: al suo rientro inpresentava già i. Tra quelli più comuni ricordiamo mal di testa, dolori nella zona degli occhi, dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito. I due contagi non sarebbero collegati: si tratterebbe piuttosto di unfortuito. L’Ulss ha predisposto la disinfestazione dalle zanzare – vettore del virus – nel raggio di 200 metri dall’abitazione della persona malata. Ad occuparsi dell’operazione sarà Veneta Multiservizi, a partire dal 2 settembre.