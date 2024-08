Dead Boy Detectives | Netflix cancella la serie DC acclamata dalla critica dopo una sola stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 31 agosto 2024)BoylaDCunaBoysono stati mandati nell’aldilà prematuramente. Nonostante le recensioni positive (92% su Rotten Tomatoes) e la forte audience (almeno inizialmente), Variety riporta che ladi mistero soprannaturale diè statatauna. La– ambientata nello stesso universo di The Sandman – era partita molto bene, riuscendo a rimanere nella Top 10 della classifica televisiva inglese diper tre settimanela sua uscita. Nei primi tre giorni di disponibilità ha totalizzato solo 3,1 milioni di visualizzazioni (definisce le visualizzazioni come il tempo totale delladiviso per le ore totali di visione) prima di salire a 4,7 milioni.