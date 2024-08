Cloud presentato a Venezia 81 scelto per rappresentare il Giappone agli Oscar

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilhadi Kurosawa Kiyoshi come candidato nazionale per il premio come miglior film straniero alla 97a edizione degli. Il film saràfuori concorso alla Mostra del Cinema diquesta settimana. Interpretato da Masaki Suda,è un thriller che segue la storia di un giovane di nome Yoshii che rivende beni online e finisce per innescare una serie di eventi misteriosi, confondendo i confini tra il mondo online e quello offline.è prodotto da Nikkatsu Corporation e Tokyo Theatres Company. Con Nikkatsu che gestisce le vendite mondiali, il film è stato acquisito per la Francia (Art House Films), Spagna (A Contracorriente Films), Italia (Minerva Pictures) e Taiwan (Sky Digi Entertainment) finora.