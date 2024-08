Cgil torna la festa provinciale Tre giorni di dibattiti e musica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Tredi, buona cucina romagnola, confronti e divertimento dal mercoledì a venerdì, a Vecchiazzano di Forlì:ladellaForlì-Cesena. Mercoledì 4 settembre alle 16 inaugurazione con Enzo Lattuca e Miro Gori e associazione Deina, alle 18 Valter Bielli e Miguel Gotor e in serata, alle 21 Maurizio Landini dialoga con Serena Bortone. Tante le novità, a partire dal luogo dell’evento e dalla cucina che ci permette di avere un ampio menù di primi e secondi con carne, pesce, opzioni vegetariane, e anche la pizza nelle serate del 5 e 6 settembre. Quest’anno ci sarà anche lo spazio per bimbi con giochi e libri e la raccolta di offerte per supportare la Casa Rifugio, in accordo con le associazioni che si occupano di contrasto alla violenza di genere.