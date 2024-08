Caos a 5 stelle Grillini contro Contiani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 31 agosto 2024) Regna ilnell'universo a 5. Aspettando il 19 e 20 ottobre, data in cui si svolgerà la tanto attesa Assemblea, va avanti lo sfra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Per gli storici attivisti la Costituente, voluta dall'ex premier, servirebbe solo a cambiare il simbolo e ad archiviare la tanto discussa regola dei due mandati. Non la pensano allo stesso modo ovviamente i sostenitori dell'ex premier, che invece considerano questo momento di confronto come un'opportunità per rilanciare una forza, che necessita di una repentina scossa. Una differenza di posizioni che, comunque, non spaventa il capogruppo in Senato del M5S Stefano Patuanelli, che rimarca come «l'opinione di Grillo conta poco, a differenza di quella della comunità». Sui territori, intanto, è guerra aperta tra le varie anime pentastellate, a partire da Bari.