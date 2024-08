Bologna-Empoli 1-1 altro pareggio al Dall' Ara | a Fabbian risponde Gyasi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – Secondoin casa per ilche impatta 1-1 contro l’, faticando ancora nel proporre un gioco efficace. Gli emiliani fanno un passo indietro rispetto alla partita con l’Udinese e non offrendo quella reazione attesa dopo il pesante ko di Napoli. Per la squadra di Italiano ora la pausa per le nazionali, con il tecnico di Karlsruhe che dovrà cercare di trovare una maggiore fluidità di gioco, specialmente negli ultimi 30 metri. L’impressione è anche che manchi ancora un po’ di amalgama, con i nuovi arrivati che non hanno ancora inciso come ci si poteva aspettare. Parte forte ilche prova ad affondare sulle fasce sfruttando la velocità della catena Karlsson-Miranda.