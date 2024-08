Bhutan ecco la royal family al completo | c’è anche la piccola di casa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 31 agosto 2024) Posano di nuovo tutti insieme, dopo le immagini delle vacanze in Mongolia dello scorso luglio, le prime in cui si mostravano con abiti non tradizionali. Conclusa la pausasti estiva è tempo di tornare ai doveri di corte. La famiglia reale del, definito il paese più felice al mondo, si mostra di nuovo alnelle ultime immagini ufficiali pubblicate sui canali Instagram dei sovrani. GUARDA LE FOTO Jetsun Pema del: le foto della regina più giovane del mondo Le nuove immagini ufficiali dei reali delL’occasione è l’inaugurazione del parco Changyul Park a Thimphu, che ha richiesto 18 mesi di lavoro, progetto fortemente desiderato dal re.