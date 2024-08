Arrestati per furto di farfalle La Farnesina segue la vicenda | Pagheranno una maxi multa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "Potranno rientrare in Italia dopo il pagamento di una" il 68enne medico Luigi Ferrari e suo figlio ventenne Mattia,lo scorso 8 maggio in Sri Lanka con le accuse die tentato contrabbando dicatturate in un parco nazionale. Lo fa sapere lache stando "con massima attenzione" lariportata ieri dal Carlino. Il Ministero è subito stato informato dopo il fermo e si è messo in contatto coi familiari tramite l’Ambasciata italiana nella capitale Colombo che sta trattando il caso. La moglie del noto chirurgo ortopedico – originario di Sassuolo, che lavora in diverse cliniche private a cavallo delle province fra Reggio e Modena – si trova nel Paese asiatico insieme all’avvocato che li assiste.