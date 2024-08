Allarme infarti ictus e aritmie cardiache | ecco il rimedio giusto resterete sorpresi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 31 agosto 2024) Un recente studio pubblicato al Congresso della Società Europea di Cardiologia in corso a Londra ha rivelato come con un piccolo accorgimento potremmo evitare il rischio di gravi problemi di salute Con la vita frenetica di oggi è abbastanza comune per tutti accumulare del sonno arretrato dormendo meno ore a notte durante la settimana, quando ci si attarda davanti a una serie TV o a un film o per una serata in compagnia, Ma poi la sveglia suona inevitabilmente troppo presto al mattino successivo, riducendo per forza di cosa il numero di ore di riposo che invece il nostro organismo e il nostro corpo necessita per un sano recupero di energie psicofisiche. Unper evitare gravi rischi di salute – Cityrumnors.