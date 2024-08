AEW | Quattro match annunciati per Collision FTR protagonisti della serata

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) La AEW ha confermatoincontri per l’odierno episodio di, in programma a Sioux Falls (Sud Dakota). Scongiurata la contemporaneità con Bash in Berlin, PLE WWE in programma tra poco più di due ore, Tony Khan propone un piatto molto ricco per lo show “secondario” del weekend, con gli FTR e Tomohiro Ishiidi. Ecco qui di seguito iconfermati per lo show: Tomohiro Ishii vs. Kyle Fletcher The Undisputed Kingdom (Mike Bennett & Matt Taven) vs. FTR Lee Moriarty, Johnny TV, and The Beast Mortos vs. Hologram, Kyle O’Reilly, and Orange Cassidy Hikaru Shida vs. Thunder Rosa vs. Serena Deeb vs. Queen Aminata