Ad Aragon Marc Marquez in pole a ruota Acosta e Bagnaia

(Di sabato 31 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) –, in sella alla Ducati Gresini, si è preso laposition della classe MotoGP del Gran Premio di, in scena lungo il circuito del MotorLand. Il tempo realizzato dall’otto volte campione del mondo è stato di 1’46?766. Lo spagnolo non partiva dalla prima casella dalla gara di Jerez. Tutti gli altri piloti a livello cronometrico sono risultati molto distanti da. La prima fila viene completata da Pedro(Ktm GasGas, +0?840), al secondo posto, e da Francesco(Ducati Lenovo, +0?842), al terzo. Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0?876) inaugura la seconda fila con il quarto tempo; seguono Alex(Ducati Gresini, +1?041) e Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac, +1?348), rispettivamente quinto e sesto. Nell’ordine, la terza fila è composta da Binder, Oliveira e Raul Fernandez.