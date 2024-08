Acquaroli si ricandida Bilanci e nuove sfide La festa di Ascoli trampolino per il voto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "Quattro anni di buongoverno – le Marche che crescono". È lo slogan che Fratelli d’Italia ha scelto per laTricolore che sarà ospitata adPiceno dal 6 all’8 settembre. Ma quella marchigiana non sarà una ‘semplice’ rimpatriata di partito, servirà a lanciare la sfida per le elezioi regionali del prossimo anno con la ferma convinzione di confermarsi alla guida di Palazzo Raffaello. E così, proprio l’8 settembre, nella giornata conclusiva della, il governatore Francescoannuncerà il suo impegno per un secondo mandato in attesa di conoscere qualem sarà lo sfidante (in pole l’ex sindaco di Pesaro ed europarlamentare del Pd Matteo Ricci). E lo farà dopo tre giornate in cui verranno snocciolati i traguardi raggiunti senza dimenticare, "con estrena chiarezza" anche quello che non si è riusciti a concretizzare o a portare a termine.