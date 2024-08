A4 chiusi per due notti i tratti Dalmine-Seriate e Bergamo-Seriate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024) Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di potenziamento dello svincolo di, nelle duedi lunedì 2 e martedì 3 settembre, dalle 21 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra, verso Brescia. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di, il consiglio è di percorrere la viabilità ordinaria, quindi la Strada Statale 470 verso/Lovere/Crema, prima di e rientrare in A4 a. Nelle stessesarà chiuso il tratto compreso tra, verso Milano. Per questa chiusura la stazione disarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.