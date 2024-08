24enne muore in incidente grave figlio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 11.52stradale nella notte a Fondi (Latina). Una giovane mamma di 24 anni ha perso la vita, mentre ildi pochi mesi e la sorella del compagno 22enne sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale. Il bimbo è stato trasferito in eliambulanza a Roma. Secondo quanto ricostruito, l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada, ribaltandosi. Il 22enne alla guida è risultato positivo ad alcol e droghe: ora è agli arresti domiciliari.