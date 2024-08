Via croci e sedie dal campo della Madonna di Trevignano ma Gisella Cardia vuole continuare gli incontri | Con o senza statue la fede è immutata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sembra essere vicina alla fine la vicenda trae il Comune diRomano. La veggente, che per prima ha riportato le apparizioni e le lacrimazioni mariane di una piccola statua portata da Medjugorje nel comune laziale, dovrà portare via tutto dalla ‘collina dei miracoli’: immagini sacre, lampioni,. Lo ha ordinato il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, che ha respinto il ricorso presentato da Gianni, presidente dell’associazione ‘diEts-Onlus’, tramite l’avvocato Adriano Tortora. E, adesso,dovrà smantellare tutto, come aveva chiesto il Comune lo scorso giugno con un’ordinanza di demolizione redatta dall’Ufficio pianificazione e gestione del territorio. Il motivo? I manufatti sono privi di titolo edilizio e non hanno i nulla osta ambientali.