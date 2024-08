Venezia Olivia Rodrigo accanto al fidanzato all' anteprima di Disclaimer di Alfonso Cuáron

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) La cantante è comparsa al fianco di Louis Partridge in occasione del debutto nella serie limitata Apple TV+ Alla Mostra del Cinema diè andato in scena un cameo a sorpresa da parte di una delle pop star più popolari al mondo.- attualmente in pausa dal suo Guts World Tour prima della nuova tappa a Bangkok il 15 settembre - è arrivata in Italia per sostenere il ruolo delLouis Partridge nella serie limitata di Apple TV+. L'occasione ha segnato il debutto pubblico della coppia a un evento ufficiale, anche se i due non hanno posato insieme sul red carpet del Palazzo del Cinema. Tuttavia, hanno partecipato a un cocktail all'Hotel Excelsior