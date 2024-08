Una macchina da soldi Lusso moda passione | Ma bisogna investire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Oggi la Formula 1 è tra le piattaforme di business più importanti nel mondo, dove si concentrano le più grandi aziende del pianeta. E "l’Italia deve capire che senza investimenti non si va da nessuna parte". Giulio De Rita del Censis fa parlare i numeri del valore del Gran premio a Monza. Un giro di interessi enorme: 142 milioni di euro. Ben oltre gli 85 generati dalla gara a Imola. E "certamente si può migliorare, ma non basta organizzare solo il Gp, occorre creare un contorno di eventi per arrivare all’equilibrio". Anche dei conti. Come? "Si potrebbe pensare di organizzare una ‘settimana dellasportiva’ o addirittura realizzare una sorta di via dello shopping all’interno del paddock o dell’autodromo con i più grandi brand al mondo, da Rolex a Louis Vuitton".