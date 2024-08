Un giornale chiude perché la gente non crede più nell’aldilà

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024) Che le edicole non scoppino di salute era piuttosto risaputo, ma è decisamente inedito che unchiudalanonpiù. Psychic News è stato per novant’anni un magazine dedicato ai medium e a chi volesse saperne di più sul mondo delle sedute spiritiche, delle visioni comatose e dei defunti che battono un colpo, non necessariamente sul tavolino che balla ma facendosi vivi (scusate) in una di quelle tante forme inspiegabili che spiazzano il nostro animo con piccoli dettagli. C’è da prestar fede al direttore della rivista, ove dice che in tutti questi anni Psychic News si è impegnato a smascherare i mitomani e i ciarlatani, in particolare quei criminali che spillano soldi a chi è in lutto sfruttandone ingenuità e disperazione.