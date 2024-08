Tour Vespucci | in 63mila a Tokyo quasi 25 mila visite a bordo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sono stati circa 63.000 i giapponesi che hanno visitato il Villaggio Italia di25.000 quelli saliti adella nave Amerigo. Questo il bilancio della tappa nipponica delmondiale della nave-scuola della Marina Militare tracciato oggi da Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell'iniziativa. "Siamo soddisfatti per le relazioni istituzionali, economiche, scientifiche e sociali che si sono consolidate nonché del grande e generale sentimento di apprezzamento che è stato rivolto all'iniziativa - ha spiegato -: 40 gli eventi in palinsesto, tutti rigorosamente sold out e tutti unanimemente apprezzati, dagli operatori di settore come dal grande pubblico".