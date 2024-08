Terracina fiamme in un appartamento | uomo trovato morto sul balcone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Un incendio nella notte è divampato in undi, all’interno di una palazzina di via del Fiume n. 27. Sul posto sono intervenuti immeditatamente i carabinieri della Compagnia die i Vigili del Fuoco che si sono adoperati congiuntamente per far evacuare, mettendo in salvo, le persone che occupavano la palazzina che occupavano lo stabile interessato dall’incendio. Durante le operazioni è stato rinvenuto, disteso a terra suldell’interessato dalle, il corpo esanime di una persona di 60anni proprietario dell’abitazione. Sono state evacuate cinque abitazioni per un totale di 15 persone che hannoospitalità presso parenti e amici. La salma è stata posta a disposizione dell’A.G. per l’esame autoptico. Indagini in corso da parte della Stazione Carabinieri di. ilfaroonline.