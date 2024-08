Terminator Zero convince proprio tutti | punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) Era attesa dala nuova serie anime ambientata nel mondo del franchise fantascientifico e non ha deluso Nella giornata di ieri ha fatto il suo debutto in streaming, serie anime prodotta da Netflix e ambientata nel mondo del franchise creato da James Cameron, quindi è immediatamente arrivato anche il responso di. Al suo esordio sul noto aggregatore di recensioni, la serie ha ottenuto undel 100% di reazioni positive. C'era già parecchia attesa verso questa nuova versione della storia dei, di Skynet e del giorno dell'apocalisse, e a quanto pare sembra non aver deluso le aspettative. Non solo, anche il pubblico ha risposto positivamente, portando ildell'audience all'85%. Su