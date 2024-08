Stagione irrigua instabile Siccità dopo le piogge Lago Maggiore a rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Caratterizzata all’inizio da una abbondante disponibilità idrica, ladi quest’anno, che si è protratta a causa della copiosità delle precipitazioni primaverili e il conseguente ritardo nelle semine, rischia ora di chiudersi in sofferenza. Il livello idrometrico delè difatti in continua decrescita. Era a 46,1 centimetri il 22 agosto, ridottosi poi a 32 centimetri nella notte tra il 25 e 26 agosto (38% sotto la media), mentre l’ultimo dato disponibile (quello di ieri a mezzogiorno, ndr) indica 30,7 centimetri, in continua diminuzione.