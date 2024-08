Sorteggi Conference League | le avversarie della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ultima tornata diin quel di Montecarlo, questa volta tocca alla. Una sola squadra italiana presente, la, che dopo aver sfiorato lo psicodramma contro la Puskas Academy, si è qualificata alla nuovaPhase. Eh sì, anche lacambia format. Niente più gironi ma classifica unica composta da 36 squadre che, divise in 6 fasce da 6 squadre, sono stateate e accoppiate a 6, 1 per ogni fascia (compresa la propria, novità rispetto al passato) per giocare 6 partite in gara secca, 3 in casa e 3 in trasferta. Le prime 8 classificate passano direttamente agli ottavi, le 16 successive si giocano i Playoff, le altre saranno tutte eliminate.