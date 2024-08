Serie C 24 25 seconda giornata | rimonta Next Gen sulla Casertana Cerignola show

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Primi verdetti dai campi diC in questadi campionato: negli anticipi di oggi, venerdì 30 agosto, tanti i colpi di scena e le emozioni. Nell’unica gara del Girone A, si fermano sullo 0-0 la neopromossa Alcione Milano e il Virtus Verona. Risultato che regala il primo punto stagionale ai veneti. Nel Girone B invece vittorie esterne per Gubbio e Ternana, che battono Lucchese e Pontedera rispettivamente 1-0 e 2-1. A Lucca basta la rete di D’Ursi agli ospiti per portare a casa il bottino pieno, mentre gli umbri, favoriti dall’inferiorità numerica dei padroni di casa per l’espulsione di Espeche, trionfano grazie alle reti di Cicerelli e Cianci. A nulla serve la rete di Italeng per il Pontedera nel recupero. Nel terzo match del raggruppamento, vittoria casalinga per il Perugia: netto 3-0Spal, con doppietta di Montevago e rete di Torrasi.