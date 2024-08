Scuola | Valditara Un successo i primi risultati delle immissioni in ruolo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

ROMA – "Iindegli idonei 2020 si stanno rivelando un, smentendo i soliti allarmisti e mestatori di professione: 538 idonei assunti in Piemonte, almeno 450 in Emilia, 667 nel Lazio, 243 in Sicilia Come promesso a suo tempo, il percorso di assunzioni è iniziato quest'anno e proseguirà fino ad esaurimentograduatorie. Senza il nostro intervento, gli idonei sarebbero rimasti fuori". Così si è espresso sui social il ministro dell'Istruzione, Giuseppe(foto). Nei prossimi giorni verranno comunicati tutti i dati definitivi.