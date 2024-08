Roma rapina fuori da un ufficio postale | arrestato 30enne in fuga su monopattino

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’uomo ha aggredito una persona e sottratto 5.000 euro, bloccato dalla Polizia poco dopo. Nella mattinata di ieri, a, un uomo è statoto mentre stava effettuando un versamento di contanti presso unin via Luigi Oltolina. La vittima è stata aggredita fisicamente e derubata della somma di 5.000 euro da un individuo che, dopo averla strattonata facendola cadere a terra, è fuggito a bordo di unin direzione di via Torrenova. Gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, allertati dalla Sala Operativa, sono intervenuti prontamente sul posto. Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima, i poliziotti sono riusciti a individuare il sospettato in via Torrenova, ancora a bordo del, mentre si stava dirigendo verso via Prenestina.