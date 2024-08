Roma incendio al 7 piano | anziano messo in salvo dai pompieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 30 agosto 2024 – La Sala Operativa del Comando dialle ore 14.30 circa, ha inviato sei squadre in via Kafka,35 (quartiere Fonte Laurentina) per unin un appartamento al7° di un edificio di 8. Oltre alle squadre 11A ed AS11 dell'Eur, è sopraggiunta la 7A, il Carro Teli, l'AB 12 ed il T/A per la riserva di autoprotettori. Sul posto il personale dei Vigili del fuoco ha assicurato una persona anziana non in pericolo di vita alle cure del 118.