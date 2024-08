Rapina in farmacia | minaccia con coltello per 500 euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Civitanova, 30 agosto 2024 – Fa irruzione inarmato di una lama echi è dietro la cassa, intimando di farsi consegnare i soldi., ieri, all'ora di chiusura, nelladi Civitanova Alta, in piazza dell'Unità. Intorno alle 19.30 un uomo con il volto travisato da un casco è entrato nella. Con sé, perre il farmacista dietro il bancone, aveva in mano una lama, probabilmente uno un taglierino ma su questo sono ancora in corso le indagini. Dietrosi è fatto consegnare i soldi che erano in cassa in quel momento, circa 500, secondo una prima stima, e poi è scappato via, allontanandosi a piedi tra le vie del borgo della città alta. Immediatamente i farmacisti hanno dato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri.