Pensioni si può prendere l’assegno uguale allo stipendio? Le proiezioni del Mef

(Di venerdì 30 agosto 2024) Chi pensa di potersi ritirare con un assegnostico pari all’ultimo, farebbe bene a fare due conti. Purtroppo, l’idea di mantenere lo stesso tenore di vita una volta lasciato il lavoro è sempre più un miraggio. A influire pesantemente su questo scenario sono due fattori ben noti: il cosiddetto “inverno demografico” e l’adozione del metodo contributivo per il calcolo delle. Tasso di sostituzione: la chiave per capire il tuo futurostico Il tasso di sostituzione, ovvero la percentuale dell’ultimo reddito annuo che sarà coperta dalla pensione, è il dato principale per valutare la propria futura condizione economica da pensionato.