Paralimpiadi 2024 Vernole e l’Italnuoto dei successi | Una prima giornata ottima

(Di venerdì 30 agosto 2024) Parigi – Otto splendide medaglie per l’Italia del Nuoto alledi Parigie solo nelladi gare (leggi qui). Gli Azzurri sono già primi nel Medagliere per Nazioni, già campioni del mondo e d’Europa in carica. Con tante gare da fare ancora e puntare ad altri storici allori. Ha parlato il direttore tecnico della Nazionale Riccardo, che segue in tutto e per tutto i suoi atleti. Le parole di Riccardo– Fonte finp.it Il direttore tecnico della Squadra Nazionale Riccardoha condiviso le sue considerazioni sulladi gare alla Défense Arena. Laè andata molto bene. Simone Barlaam ha sicuramente pagato un po’ di emozione legata alla presenza del pubblico. Da casa probabilmente non si riesce a capire la situazione, ma qui c’è un tifo mai visto in una manifestazione di nuoto paralimpico, neppure a Londra 2012.