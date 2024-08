Osimhen | Al Ahli in vantaggio sul Chelsea si attende l’ok del nigeriano

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 30 agosto 2024) NAPOLI – Nella corsa a due trae Alper l’acquisto di Victor, il club saudita sembra avere ormai distaccato i Blues. L’Alha messo sul piatto un’offerta di 80 milioni di euro, trovando un accordo con il Napoli. Ora, il club sauditasolodefinitivo dell’attaccanteper chiudere l’operazione. Dal canto suo, ilnon si arrende e spera ancora in un colpo di scena, restando alla finestra nella speranza di un ribaltamento di situazione. Nel frattempo, il direttore sportivo del Napoli, Manna, è attivo sul fronte delle entrate. Sono in corso nuovi tentativi per assicurarsi Billy Gilmour del Brighton. In alternativa, il club partenopeo potrebbe optare per Arthur, che potrebbe arrivare in prestito dalla Juventus. Sul fronte delle uscite, resta da definire la cessione di Michael Folorunsho, su cui hanno messo gli occhi Lazio e Fiorentina.