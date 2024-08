Non ci sono prove che i vaccini a mRNA provochino malattie da prioni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 30 agosto 2024) Circolano alcune condivisioni Facebook di una clip dove lo scomparso Luc Montagnier interviene al parlamento del Lussemburgo. La scena è collegata a un evento da noi già trattato nel luglio 2022, in risposta a un intervento di Christian Perronne secondo il quale la pandemia di Covid-19 sarebbe stata una frode. Montagnie, invece, parla deiCovid assecondando la narrazione No vax che li vuole pericolosi, specialmente per anziani e bambini. Introduce quindi l’argomento dei, ovvero delle porzioni di– secondo la sua narrazione – che sarebbero collegate a casi diche come la Creutzfeldt-Jakob (CJD). L’argomento non ci è nuovo. Vediamo di cosa si tratta. Per chi ha fretta: Viene condivisa la clip tratta da un vecchio intervento di Luc Montagnier al parlamento del Lussemburgo.