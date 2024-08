No l’amiloidosi la malattia di Oliviero Toscani non è un possibile effetto avverso dei vaccini anti-Covid

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il 28 agosto 2024 su X è stato pubblicato un post in cui si afferma che, ladi cui è affetto il noto fotografo, sarebbe uno dei possibili «effetti collaterali» dei. Nel post è contenuta anche un’immagine di un documento di Pfizer intitolato “CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021” in cui la casa farmaceutica statunitense avrebbe indicato questacomereazione avversa del suo vaccino. La notizia è falsa. L’autore del post che stiamo analizzando fa riferimento a un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 28 agosto 2024 in cuidichiara di averee di averlo scoperto «un po’ prima di un anno fa».