Nazionale U20 | i convocati di Corradi per la Elite League

(Di venerdì 30 agosto 2024) Riparte la lunga marcia di avvicinamento al Mondiale Under 20, in programma nel 2025 in Cile, per la selezione di Bernardo, a cominciare dal doppio impegno dicontro Cechia e Germania. Giovedì 5 settembre (ore 17) a Znojmo in casa dei cechi e martedì 10 (ore 16) allo stadio ‘Centro d’Italia – Manlio Scopigno’ di Rieti contro la Germania, gli azzurrini inaugurano la stagione per provare a vincere ancora la competizione riservata a otto nazionali Under-20. L’ingresso allo stadio di Rieti, in occasione di Italia-Germania, sarà libero e gratuito come da accordi con la Regione Lazio.